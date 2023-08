84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości miejskie w Słupsku

Utrudnienia w ruchu

Z uwagi na przygotowania do uroczystości pl. Zwycięstwa będzie wygrodzony i częściowo zamknięty (1/3 placu od strony Pomnika Żołnierza Polskiego). Droga przejazdowa wzdłuż ratusza zostanie pozostawiona do użytkowania. Plac Zwycięstwa zostanie częściowo zamknięty w terminie od godz. 14 w czwartek - 31.08, do godz. 14 - 1.09.2023 r. W tym należy stosować się do czasowej zmiany organizacji ruchu, nie parkować w miejscu wygrodzenia, ponieważ pozostawienie pojazdu w tym miejscu będzie skutkowało odholowaniem pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela.