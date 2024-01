Alert pogodowy dla Pomorza. Synoptycy ostrzegają przed zamieciami śnieżnymi

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 16 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 75 procent. Alerty obowiązują od godz. 22 w piątek, do godz. 18 w sobotę.

W województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim wystosowano komunikaty drugiego stopnia ostrzegające przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 85 procent. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w piątek, do godz. 18 w sobotę.

Komunikaty pierwszego stopnia ostrzegające przed silnym wiatrem wystosowano dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 proc. Alerty obowiązują od godz. 22 w piątek, do godz. 9 w sobotę.

Źródło: PAP