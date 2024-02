Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża i północnej Polski

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 3 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h, zachodni.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i południowego zachodu - przekazali synoptycy.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu silny, do 45 km/h i w porywach do 85 km/h, zachodni.