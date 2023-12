Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku

Rzeczywiście, na zdjęciach widać, jak autobus jedzie chodnikiem. Na szczęście, nie idą nim w tym czasie ludzie. Być może w ten sposób próbował ominąć autobus, który uderzył w znak. Z kolei, dlaczego kierowca tego autobusu uderzył w znak? Czyżby skrzyżowanie było za wąskie, a może źle skonstruowane? O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku.

- Skrzyżowanie to, ze względu na ukształtowanie, wymaga szczególnej ostrożności ze strony kierowców komunikacji miejskiej, jednak do tej pory nie odnotowaliśmy zdarzeń o takim przebiegu, jak to udokumentowane przez Państwa czytelnika. Uruchomiliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, gdyż korzystanie przez kierowców autobusów komunikacji miejskiej z infrastruktury nieprzeznaczonej dla ruchu lub postoju pojazdów, jest niedopuszczalne - mówi Michał Juralewicz, kierownik Działu Przewozów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.