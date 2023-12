Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii

Do zdarzenia miało dojść w piątek, 15 grudnia. Nagranie otrzymaliśmy od Czytelnika, który na ul. Wojska Polskiego jechał za miejskim autobusem linii nr 1. Na nagraniu widać, jak autobus stoi za innymi pojazdami - już za przystankiem - na końcu ul. Wojska Polskiego - tuż przed rondem z Sienkiewicza i Jedności Narodowej. Samochody puszczają pieszych, po czym ruszają. I tu dochodzi rażącego zachowania kierowcy autobusu MZK, który zjeżdża na przeciwległy pas, przejeżdża nim przez przejście dla pieszych, po czym wjeżdża na rondo, wymuszając pierwszeństwo. Inne pojazdy go przepuszczają, ale mogło tu dojść do zderzenia.

Zdarzenie to obserwuje pan Sebastian, który jedzie za miejską "jedynką".

- Autobus jest pełen ludzi - między innymi dzieci, które wsiadają na przystanku Wojska Polskiego w Słupsku. Autobus nie dość, że na pasach zjechał na przeciwległy pas ruchu, jadąc pod prąd, to jeszcze na rondzie wymusza pierwszeństwo na dwóch pasach, idąc na czołówkę - pisze kierowca.