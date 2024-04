Badania geologiczne terenu pod pierwszą w Polsce elektrownię jądrową wykona firma ze Słupska

– Projekt budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nabiera tempa. Do tej pory prace wykonywane przez stronę amerykańską ograniczały się głównie do kwestii przygotowawczych i analitycznych realizowanych w siedzibie firmy. Teraz firma Bechtel rozpoczyna prace geologiczne w terenie, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Przed nami więc bardzo ważny i pełen wyzwań czas związany z projektowaniem i budową pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju – powiedział Leszek Juchniewicz, członek zarządu p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Celem pogłębionych badań geologicznych, które Bechtel przeprowadzi w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, jest uszczegółowienie przeprowadzonego dotychczas rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu. Prace obejmą obszar o powierzchni ok. 30 hektarów. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m.

Wyniki badań, które będą prowadzone od maja do końca roku, zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu (w szczególności głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych) oraz do przygotowania Raportu lokalizacyjnego będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Polską Agencję Atomistyki.

Elektrownia jądrowa, która powstanie na Pomorzu jest istotnym elementem transformacji energetycznej Polski. Jej budowa, a później eksploatacja stworzą w Polsce całkowicie nowy sektor gospodarki, w którym zatrudnienie znajdą tysiące osób.