Rozbiórka wiaduktu na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Ciężki sprzęt w akcji [ZDJĘCIA]

W planach jest bowiem rozbiórka i budowa nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej, a po wykonaniu tej części inwestycji, ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w celu zrealizowania drugiego etapu rozbiórki. To oznacza, że utrudnienia w ruchu potrwać mogą do początku 2026 roku.

Pierwsza część prac rozpoczęła się 6 maja i potrwać ma do końca listopada bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że na tym utrudnienia dla kierowców się skończą.

Prace związane z rozbiórką wiaduktu na ul. Szczecińskiej/Tuwima realizowane będą w dwóch etapach, połówkowo, by zachować ruch pociągów w kierunku Koszalina.

Jak jeżdżą pociągi?

Spokojni mogą być pasażerowie kolei. Mimo prac na wiadukcie przy ul. Szczecińskiej, pociągi kursować będą normalnie.

- Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu kolejowego nad ulicami Szczecińską i Tuwima w Słupsku będzie odbywać się z zachowaniem ruchu pociągów na obiekcie. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej nie jest planowane dla tych prac – informuje Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.

Inwestycja kolejowa

Przypomnijmy, w ramach inwestycji PKP, na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji.