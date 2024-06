Badania prenatalne na NFZ teraz dla każdej kobiety w ciąży

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. Aby był bezpieczny i spokojny warto wykonać badania prenatalne, które odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.

- Na Pomorzu w latach 2021-2023 z badań prenatalnych realizowanych przez 13 podmiotów medycznych skorzystało prawie 12,5 tysiąca pań, w tym roku do końca maja już ponad 2,2 tysiąca kobiet - wyjaśnia Monika Kierat z Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. - Od 5 czerwca zmieniły się warunki włączania kobiet w ciąży do diagnostyki prenatalnej w ramach programu badań prenatalnych finansowanego przez NFZ. Badania nieinwazyjne przysługują teraz wszystkim ciężarnym bez względu na wiek.

Badania prenatalne są to badania diagnostyczne dziecka w życiu płodowym wykonywane przed porodem. Pozwalają one na wczesne wykrycie chorób lub wad u dzieci. Jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z nich można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii w chwili przyjścia dziecka na świat.