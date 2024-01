Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Słupska. Gdzie i jak skorzystać z pomocy?

Punkt z nieodpłatną pomocą prawną i obywatelską dla mieszkańców Słupska znajduje się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES) przy ul. Niedziałkowskiego 6. Porady z zakresu prawa świadczone są od poniedziałku do piątku (od godz. 14 do godz. 18). Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest natomiast w tych samych dniach, ale innych godzinach – od godz. 9 do godz. 13.

Z pomocy można skorzystać też w Zespole Szkół „Elektryk” przy ul. Szczecińskiej 60. Radcy prawni pomogą mieszkańcom we wtorki i czwartki od godz. 14 do 18 oraz środy w godz. 14-16. Z porad adwokatów skorzystać można natomiast w poniedziałki i piątki od godz. 14 do 18 oraz w środy, w godz. 16-18.

Jak skorzystać z oferty? Na wizytę trzeba umówić się telefonicznie pod poniższymi numerami: