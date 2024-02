Blokad Solidarności Rolników wokół Słupska i Lęborka nie będzie

Jutro, 9 lutego, w całym kraju planowane są blokady dróg przez rolników. Protestują oni przeciwko bezcłowemu importowi żywności z Ukrainy i programowi Zielony Ład, który forsuje Komisja Europejska. Dodajmy, że protestują także rolnicy w wielu krajach Unii Europejskiej.

- Nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP - czytamy w komunikacje Solidarności RI.

Jak nas poinformował Jan Borodyjuk, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, związek nie planuje organizowania blokad dróg w regionach słupskim i lęborskim.

- Naszym celem nie jest utrudnianie życia innym. Chcemy tylko, aby wysłuchano naszych postulatów. Dlatego jedziemy 9 lutego do pani wojewody pomorskiej z listem, w którym przedstawiamy nasze stanowisko co do wskazanych problemów – przekazał Jan Borodyjuk.