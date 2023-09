Bomba transferowa Czarnych! Michał Michalak zawodnikiem Grupy Sierleccy Czarni Słupsk

Michał Michalak to znane nazwisko w polskiej koszykówce. Zawodnik ten w poprzednim sezonie reprezentował barwy BM Stal Ostrów, a swoją grą przyczynił się do zauważalnej poprawy wyników swojego zespołu. Jego wszechstronność na boisku, zdolność do trafiania trójek oraz umiejętność gry na kilku pozycjach czynią go cennym aktywem na każdym parkiecie.

W poprzednich rozgrywkach Michał Michalak notował imponujące statystyki. Zanotował średnio 13,9 punktów, 3,5 zbiórek i 3 asysty na mecz, a jego wskaźnik efektywności (eval) wyniósł 11,8. To dowodzi, że jest nie tylko świetnym strzelcem, ale także graczem, który potrafi aktywnie uczestniczyć w budowaniu akcji drużyny.

Co wyróżnia Michała Michalaka to jego wieloletnie doświadczenie na parkietach ekstraklasy. Zdobywał cenne doświadczenie, reprezentując różne zespoły zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego gra była wielokrotnie doceniana przez trenerów oraz kibiców, a teraz będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w barwach Czarnych Słupsk.