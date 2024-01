Chorych na Covid przybywa, a szczepionek wciąż brakuje. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że będą kolejne dostawy

Na liście punktów szczepień w województwie pomorskim dostępnej na pacjent.gov.pl jest 150 placówek medycznych. Zadzwoniliśmy do 30. Na pytanie, czy można się zaszczepić, niemal we wszystkich usłyszeliśmy to samo.

- Jesteśmy przygotowani, mamy gotowy punkt szczepień. Już na początku grudnia złożyliśmy zamówienie, ale do dzisiaj nie dotarła do nas ani jedna sztuka szczepionki – mówi Violetta Karwalska, dyrektor SPMZOZ w Słupsku.

- Może do tego czasu dotrą, mogę panią umówić.

Umówienie się graniczy z cudem, ale jest o możliwe. I – może to nie przypadek – ale od ręki zaszczepimy się w sieci aptek Miraculum, co z łaciny oznacza właśnie cud!

Jedna z tych aptek znajduje się w Auchan w Kobylnicy pod Słupskiem.

- Jeśli zdąży pani do 15.30, to zaszczepimy jeszcze dziś. Jeśli nie, zapraszam jutro – informuje farmaceutka.

Tak samo wygląda sytuacja w Miraculum w Słupsku i w Lęborku. Jak to możliwe, że nigdzie nie ma, a tu są?

- Co trzeci pacjent mnie o to pyta – śmieje się Ewa Kuczwalska, właścicielka sieci aptek Miraculum. - Wszystkie apteki, które chcą szczepić musiały podpisać nową umowę z NFZ. Ona była bardzo skomplikowana, wszyscy musieliśmy się tego nauczyć. Nie było nawet kogo zapytać, więc wymienialiśmy się informacjami z innymi farmaceutami. I udało się. Inne placówki zrobiły to za późno. Czas grał rolę. Wiadomo było, że dostępność jest ograniczona. Trzeba było się wykazać sprytem. Dla mnie było oczywiste, że na ten pierwszy rzut będzie największe zainteresowanie. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze dni szczepień są zawsze bardzo intensywne – mówi Ewa Kuczwalska. - Apteki miały dosyć wyboistą drogę, bo było dużo niezgodności, oczekiwano od nas specjalnych polis, inaczej NFZ nie podpisałby umowy. To był bardzo wyboista ścieżka. Forum farmaceutów to była ściana płaczu, nie rozumieliśmy, dlaczego to jest tak skomplikowane. W Covidzie procedury były proste. Ale jakoś udało mi się przez to przebrnąć i szczepionki mamy. Szybko podpisałyśmy umowę i zamówiłyśmy dużą liczbę szczepionek i nikt nam tego na początku nie ograniczał. Zamówiłyśmy po 150 na każdą aptekę, ale szybko zorientowałam się, że to za mało i domówiłyśmy jeszcze po 500 na każdą aptekę. Momentalnie to wyszczepiłyśmy, bo miałyśmy po 80 szczepień dziennie. Potem dostałyśmy zapytanie z Ministerstwa Zdrowia o oszacowanie, ile szczepień jeszcze wykonamy. Szacowałyśmy dużo i dosłano nam jeszcze. Już nie tyle, o ile zabiegałyśmy, ale dużo. Kto dobrze w biznesie wszystko zaplanuje, przebrnie przez przeszkody, to ma.