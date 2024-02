Ci pracownicy są poszukiwani na Pomorzu. Badanie Barometru Zawodów

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, barometr zawodów pokazuje, jakich pracowników będą szukać pracodawcy w danym powiecie. Badanie przygotowują m.in. specjaliści z urzędów pracy, agencji zatrudnienia, izb rzemieślniczych, ochotniczych hufców pracy, organizacji pozarządowych czy organizacji zrzeszających pracodawców.

– Barometr zawodów to świetne narzędzie dla uczniów czy studentów, które może im pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. To także bardzo dobra podpowiedź dla tych, którzy już pracują, ale chcą się przekwalifikować. Barometr wskazuje, jakie są uwarunkowania i perspektywy rozwoju w wybranej profesji – wyjaśnia dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Izabela Jezierska.

Z Barometru Zawodów na rok 2024 wynika, że problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli pracownicy „budowlanki”. Robotników budowalnych brakuje we wszystkich powiatach na Pomorzu. Zdaniem ekspertów wynika to z faktu, że jest to ciężka praca fizycznie, która jest wykonywana w zmiennych warunkach pogodowych, przy niskim poziomie wynagrodzenia.

Bardzo często odbywa się z dala od domu, co wiąże z długimi godzinami pracy. Od pracowników „budowlanki” oczekuje się znajomości nowych technologii, kwalifikacji i predyspozycji zdrowotnych. Sytuacji nie poprawia fakt, że niewielu młodych chce kształcić się w tym zawodzie, a sporo osób podejmuje zatrudnienie w szarej strefie. Dlatego, aby poradzić sobie z deficytem pracowników, firmy często decydują się na zatrudnianie cudzoziemców.