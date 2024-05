Ćwiczenia na poligonie i zawody. Rywalizowali żołnierze z całego Pomorza (zdjęcia)

Zwycięskie drużyny zaliczyły wszystkie normy określone w regulaminie zawodów i osiągnęły najlepszy czas na pętli taktycznej. Najlepsze drużyny i żołnierze wystąpili przed front szyku i otrzymali dyplomy. Szczególne słowa uznania dowódca Pomorskiej Jedynki skierował do żołnierzy rezerwy, a dwóch z nich za swoją postawę godną naśladowania otrzymało także monetę pamiątkową od dowódcy 1BLog.

- Dzisiejsze ćwiczenia to dowód na to, jak ważna jest rezerwa w budowaniu naszej kultury bezpieczeństwa. Odporność, która jest tak ważna w budowaniu kultury bezpieczeństwa społeczeństwa i żołnierzy WP była widoczna gołym okiem, kiedy drużyny przekraczały linię mety. Im większe zmęczenie, tym bardziej drużyny były zgrane - team building - i wykorzystywały własną strategię osiągania końcowego celu. Co najważniejsze, zgodnie z zasadą „win-win” dla mnie każdy z Was jest dziś wygranym. Stawiając się na ćwiczenia wojskowe daliście świadectwo Waszej dojrzałości, świadomości sytuacyjnej i odpowiedzialności – podsumował dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.