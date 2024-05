W Słupsku oddano hołd żołnierzom i policjantom uczestniczącym w misjach pokojowych zagranicą

Marcin Kaduszkiewicz, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ostatnio był na 35. rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej policji w Kosowie. Przyznaje, że było niebezpiecznie.

- Choć są to misje pokojowe, to wcale nie oznacza jedenastu miesięcy pokoju. To trudna, ciężka i niebezpieczna służba. Chodzi o to, aby swoim doświadczeniem, dotychczas zdobytymi umiejętnościami podzielić się tam, gdzie demokracja dopiero się rozwija. Poza tym jest to tradycja ponad trzydziestoletnia, więc wato ją pielęgnować i w misjach uczestniczyć, aby dzielić się doświadczeniami – mówi Marcin Kaduszkiewicz.