Cysterna dla bytowskich strażaków. Pierwsza tego typu w regionie (WIDEO)

Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bytowie trafił nowy samochód gaśniczy "cysterna". To jedyny tego typu sprzęt w województwie pomorskim.

Do ciągnika jest podczepiana specjalna cysterna na wodę. Z nowego nabytku cieszą się bytowscy strażacy. Sprzęt znacznie ułatwi im akcje ratownicze.

- Otrzymaliśmy dwa pojazdy, jeden to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym, który będzie służył jako wóz pierwszo wyjazdowy, drugi to samochód z cysterną - mówi Fryderyk Mach, zastępca komendanta straży pożarnej w Bytowie. - Może on przewieźć ponad 20 tysięcy litrów wody. Samochody nie brały jeszcze udziału akcji, na tę chwilę trwają przygotowania do wprowadzenia do podziału bojowego. Łączny koszt pojazdów to prawie trzy miliony złotych.

Dodatkowym atutem pojazdu - cysterny jest możliwość transportowania wody pitnej. Może więc być użyty na wypadek klęski jako zaopatrzenie dla wielu ludzi. Obok ciągnika i cysterny częścią zestawu jest naczepa transportowa. Będzie obsługiwał nie tylko powiat bytowski, ale będzie wykorzystywany wszędzie, gdzie zajdzie taka potrzeba.