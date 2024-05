Czerwcowe rejsy filmowe - zobacz, na co zaprasza słupskie kino Rejs

W czerwcowym repertuarze

Kolejny film przeniesie nas na francuską prowincję do lat 70. XIX wieku. Tytułowa "Rosalie" zmaga się ze swoją fizyczną odmiennością i brakiem akceptacji. Warto dodać, że muzykę do tego filmu napisała polska kompozytorka Hana Rani.

Na początek kino brytyjskie: "Jedno życie" to historia oparta na faktach z czasów II wojny światowej z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych wystąpili między innymi Anthony Hopkins i Helena Bonham Carter. Akcja rozgrywa się w Pradze w przededniu niemieckiej inwazji na Czechosłowację. Młody Brytyjczyk odkrywa, że tysiące rodzin, zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii, żyje w dramatycznych warunkach. Postanawia, że zrobi wszystko, co w mojego mocy, aby im pomóc.

Zdecydowanie lżejsza w tonie jest francuska komedia z Fanny Ardant i Johnem Malkovichem w rolach głównych, czyli "Do usług szanownej pani". Brytyjski biznesmen z tęsknoty za zmarłą żoną incognito podejmuje pracę lokaja w pewnym dworku we Francji. Rzeczywistość mocno go jednak zaskakuje i on, który był przekonany, że jego życie dobiega już kresu, musi rozpocząć wszystko na nowo.

Francuską kinematografię reprezentuje również "Królestwo zwierząt", zdobywca aż pięciu Cezarów. Jest to historia z gatunku science-fiction: oto w niedalekiej przyszłości ludzkiej populacji zagraża epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Dotknięci chorobą ludzie stają się hybrydami, zaczynają upodabniać się wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Jedną z zarażonych osób jest żona głównego bohatera, który wraz z synem wyrusza na jej poszukiwanie.