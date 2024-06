Suczka, gdy była bita, pyszczek miała związywany sznurkiem. Oprawcą zajmie się policja

W poniedziałek, 24 czerwca inspektorzy ze słupskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wraz z policją dokonali dramatycznej interwencji w Wytownie, w gminie Ustka.

- To jedna z najbardziej zatrważających interwencji, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Do schroniska wpłynęło zgłoszenie o znęcaniu się nad psem w jednej z miejscowości na terenie gminy Ustka. Zgłoszenie jasno dotyczyło bicia i okrutnego traktowania – mówi pracownik Schroniska dla Zwierząt w Słupsku, ale z obawy przed oprawcą zwierzęcia, nie chce ujawniać nazwiska. - To, co ujrzeliśmy przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Sunia mieszkała za kotarą, w przedpokoju, przywiązana do krótkiego sznurka i łańcucha wbitego w ścianę. Długość uwięzi uniemożliwiała jej swobodny dostęp do i tak pustych misek. Psinka, gdy była bita, pysk miała związywany sznurkiem, który jak widać na zdjęciach, zawsze był w gotowości, ślady tych zdarzeń są widoczne na jej biednym ciałku. Na szczęście ten dramat się zakończył, mamy ogromną nadzieję że oprawcę spotka zasłużona kara.