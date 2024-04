Część zarzutów o molestowanie potwierdziło się. Odwołano przewodniczącego Rady Nadzorczej szpitala w Słupsku

Sprawa jest trudna i delikatna. Pielęgniarki z oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej słupskiego szpitala oskarżają byłego już ordynatora oddziału o molestowanie i mobbing. Kobiety nie zgłosiły sprawy do zarządu placówki, ponieważ chodziło o osobę blisko spokrewnioną z jedną z osób w zarządzie. Skarga wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako jednostki nadzorującej. Rada Nadzorcza szpitala powołała komisję, która spotkała się z pracownikami oddziału chirurgii – zarówno pielęgniarkami, jak i lekarzami.

Zarzuty były poważne – m.in. o mobbing i molestowanie.

- Doktor dotykał dziewczyny niestosownie, wypowiadał niestosowne komentarze z podtekstem seksualnym, ale także wypowiadał się negatywnie o innych pracownikach - mówi jedna z pielęgniarek prosząca o anonimowość. - Na przykład pokazywał zdjęcie młodej lekarki z Ukrainy, mówiąc że ją zwerbował, „bo była ładna, a teraz patrzcie, co przyjechało”. Doktor dotykał dziewczyny po nogach, sprawdzając, czy mają rajstopy, pod pretekstem żartu. Jednej dziewczynie rozpiął fartuszek, pociągnął za troczki i rozwiązał je, innej rozpiął zamek w sukience na wizycie lekarskiej. Takich sytuacji było naprawdę wiele. Zaglądał w dekolt i komentował kolor bielizny. Upatrzył sobie jedną dziewczynę i ciągłe podkreślał, że jest ładna i najlepsza i gdyby był młodszy, to na pewno by się o nią starał, ona nie wiedziała, jak się zachować, było to dla niej krępujące.