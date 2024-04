Pandemia, wojna, śmierć burmistrza i radnej. Ustecka rada miasta zakończyła pracę. To była trudna kadencja

Na czwartkowej sesji, 89. z kolei w kończącej się kadencji tej rady, radni podjęli uchwały zmian w budżecie. Jedną z ważniejszych jest dokapitalizowanie Ośrodka Sportu i Rozwoju do kwoty 3 milionów złotych w celu zabezpieczenia finansowania jego działalności z tytułu zawartych porozumień wykonawczych. Radni zwiększyli też wydatki o 13 530 zł do kwoty 870 552 zł na konieczność wykonania dokumentacji II etapu remontu i rozbudowy skateparku i pumptracku, by można było złożyć wniosek o dofinansowanie z programu rządowego.

Radni określili też czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk. Kąpielisko Ustka Wschód - o długości 400 metrów linii brzegowej oraz Ustka Zachód II o długości 200 metrów. Wschodnie będzie strzeżone od 15 czerwca do 15 września, a zachodnie od 1 lipca do 31 sierpnia.