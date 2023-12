Czterech pijanych, 21 zdarzeń drogowych, ale bez wypadków. Policja w Słupsku podsumowała święta

- Analizując dane z ostatnich trzech dni, można stwierdzić, że na drogach Słupska i powiatu słupskiego było bezpiecznie - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku. - W tym czasie w naszym regionie doszło do 21 kolizji drogowych, jednak w zdecydowanej większości były to drobne stłuczki parkingowe, które spowodowane były nieuwagą i rozkojarzeniem. Funkcjonariusze informowani byli także o uszkodzonych zawieszeniach, czy kołach z uwagi na ubytki w nawierzchni. W tym okresie na drogach Słupska i regionu słupskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego - mówi rzecznik.

Policjanci zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców, którzy wsiedli za kierownice swoich samochodów, pomimo tego, że pili wcześniej alkohol. Mężczyźni w wieku od 26 do 75 lat zostali zbadani alkomatami, a badania wykazały w ich przypadkach od promila do ponad 1,5 promila alkoholu. Od jednego z nich pobrano krew do badania, które wskaże dokładną zawartość alkoholu i innych niedozwolonych substancji. Wszyscy odpowiedzą wkrótce za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze skontrolowali także 28-letniego kierującego, który kierował swoim samochodem pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami.

- Okres świąteczny to dla mundurowych zawsze czas wytężonej pracy, podczas której najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Podsumowując, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia można stwierdzić, że na drogach Słupska i powiatu słupskiego było bezpiecznie - mówi funkcjonariusz.