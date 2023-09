Cztery filmy premierowo w słupskim Multikinie! Zobacz, co możesz obejrzeć

W „After 5. Na zawsze” Tessa i Hardin nie są już razem. Każde z nich na własną rękę szuka szczęścia i spełnienia. Ona poświęca się pracy i przelotnym romansom. On po sukcesie swojej pierwszej książki korzysta z uroków popularności i imprezuje próbując zapomnieć o ukochanej. Gdy przyjaciele rzucają mu wyzwanie, by uwiódł piękną Natalie, Hardin wyjeżdża za dziewczyną do Lizbony. Pod gorącym słońcem Portugalii rozkwita romans, ale pojawiają się też kłopoty. Uwieczniona na wideo namiętna schadzka z dziewczyną wycieka do internetu. Ucieczki przed skandalem Hardin szuka w hazardzie, imprezach i kolejnych podbojach. Próbuje także wrócić do pisania, które przypomina mu, że im dalej jest od dawnej ukochanej, tym bardziej czuje pustkę, którą po sobie zostawiła. Czy jest jeszcze szansa, by odzyskać to, co stracone? Czy można naprawić dawne błędy i spróbować jeszcze raz?