Premiery filmowe i nowy cykl w słupskim Multikinie: zobacz, na co warto pójść

Od 26 kwietnia we wszystkich kinach sieci Multikino można oglądać premierowo aż pięć produkcji: „Challengers” z Zendayą w roli głównej, horror „Niepokalana” z Sydney Sweeney, film przygodowy „Mój pies Artur” z Markiem Wahlbergiem, anime „Spy X Family Code: White” oraz dla najmłodszych „Kicia Kocia w przedszkolu”. Ponadto 26, 27 i 28 kwietnia oraz 1 i 2 maja przedpremierowo będzie można zobaczyć film „Kaskader”.

Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia „Challengers” z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist – West Side Story) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O’Connor – The Crown) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej. W horrorze „Niepokalana” za murami katolickiego klasztoru kryją się tajemnice, które ujawnią nieznaną dotąd naturę zła. Gdy młoda zakonnica odkrywa, że jest w ciąży, w jej klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Wkrótce zaczyna ona jednak podejrzewać , że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby. W roli głównej Sydney Sweeney.

W filmie przygodowym „Mój pies Artur” miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light (Mark Wahlberg) staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których – przez 10 dni – pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies – Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To, co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.

W filmie „Spy X Family Code: White" on jest szpiegiem, a ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się być trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie!

W repertuarze nie zabraknie nowości dla najmłodszych widzów. Kicia Kocia powraca! Uwielbianą kotkę oraz jej przyjaciół – Packa, Adelkę i Julianka – czekają nowe perypetie. Tym razem zabiorą widzów do przedszkola, pokażą, jak poznają nowych kolegów na placu zabaw i jak uciekają przed nagłym deszczem. „Kicia Kocia w przedszkolu” pokaże także, jak uczy się jeździć na rowerze i jak pomaga dziadkowi zbudować szafkę dla babci. Ponadto we wszystkich kinach sieci Multikino od 26 kwietnia będzie można oglądać przedpremierowo film „Kaskader”. Bohater filmu, Colt (nominowany do Oscara Ryan Gosling) jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, że zostanie postrzelony i wyrzucony przez okno oraz zrzucony z wysokości, a wszystko to dla naszej rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, nasz bohater musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę.

Cykl „Kultowe Kino” już w maju

Już 6 maja sieć kin Multikino zaprasza na wyjątkowy cykl filmowy „Kultowe Kino”. W każdy poniedziałek na widzów będzie czekał inny kultowy film, który będzie można zobaczyć na wielkim ekranie. W repertuarze znalazły się: „Skazani na Shawshank” (6 maja), „Nic śmiesznego” (13 maja), „Przeminęło z wiatrem” (20 maja) oraz „Miś” (27 maja).

Maj z „OFFowymi czwartkami”

W majowym repertuarze „OFFowych czwartków” w Multikinie 2 maja widzowie będą mogli zobaczyć „Ducha", 9 maja „Spirited Away: W krainie bogów”, 16 maja „Monster”, 23 maja „Jutro będzie nasze”, a 30 maja „Do usług szanownej Pani”.

O filmach:

„Duch". W 1933 roku Korea znajduje się pod brutalnym japońskim butem. Promykiem nadziei jest prężnie działający ruch oporu. Coraz bardziej zagrożone japońskie władze zbierają piątkę podejrzanych w ustronnym hotelu, aby ustalić kto jest nieuchwytnym Duchem, prominentną postacią w szeregach rebeliantów. Zaczyna się emocjonująca rozgrywka na śmierć i życie, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. „Spirited Away: W krainie bogów". Nagrodzony Oscarem dla Najlepszego Filmu Animowanego, „Spirited Away: W krainie bogów” to arcydzieło światowego kina stworzone przez jednego z najbardziej cenionych twórców animacji, Hayao Miyazakiego. Dziesięcioletnia Chihiro wraz z rodzicami trafia do tajemniczego, opuszczonego miasteczka. Ku swojemu przerażeniu, dziewczynka odkrywa, że to kraina zamieszkana przez bóstwa i duchy, a jej rodzicie zostali przemienieni... w świnie! Aby ich ocalić, Chihiro będzie musiała rozpocząć pracę u potężnej wiedźmy Jubaby. Czy dziewczynce uda się zdjąć z rodziców klątwę? Film z polskim napisami lub polskim dubbingiem, dla widzów od 10. roku życia.

„Monster". Film ukazuje trzy perspektywy, tej samej, z pozoru prostej historii. Bójka w szkole, moralnie niepewny nauczyciel i matka walcząca o syna. Kolejne puzzle układane są przez Kore-edę z chirurgiczną wręcz precyzją i odsłaniają przed widzem sekrety bohaterów. Opowieść o czułości, o tym jak przyjaźń, miłość i odrzucenie, tak często istnieją w tym samym kontinuum. „Jutro będzie nasze". Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy, pretensje i fochy. Jest również przekonana, że szykującą się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt się nie spodziewa po gospodyni domowej. „Do usług szanownej Pani". Osiągnąwszy wiek, w którym niemal wszystkie bliskie mu osoby odeszły lub rozjechały się po świecie, Andrew Blake nie ma już nawet ochoty na żarty ze swoim kolegą z młodości, Richardem. Pod wpływem nagłego impulsu postanawia przekazać stery swojej małej angielskiej firmy w ręce zaufanej asystentki i zatrudnić się w charakterze majordoma we Francji, w rodzinnym kraju swojej zmarłej żony. Na miejscu nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości i to mu się podoba.

