Darmowe badania w kierunku HIV w słupskim szpitalu. Zbadaj się i bądź pewny

Istnieją 2 rodzaje testów: Testy III generacji – tzw. testy szybkie (kasetkowe) – pozwalają na wykrycie jedynie przeciwciał anty-HIV po 4-5 tygodniach od sytuacji ryzykownej oraz wykluczenie zakażenia najwcześniej po 12 tygodniach. Testy IV generacji – umożliwiają wykrycie już po 2 tygodniach od zakażenia, jednego z białek wirusa – antygenu p24. Jednak w celu wykluczenia zakażenia badanie należy wykonać po 6 tygodniach od sytuacji ryzykownej , gdyż dopiero wtedy można wykryć przeciwciała anty-HIV1/2. Oba powyższe testy są to tzw. testy przesiewowe, co oznacza, że po upływie odpowiedniego czasu, w którym nie było innych ryzykownych zachowań, pozwalają na wykluczenie zakażenia.

Kiedy i jak można odebrać wynik testu?

W zależności od tego, gdzie wykonasz test, czas oczekiwania na wynik to jeden do kilku dni (w przypadku testów szybkich czas oczekiwania na wynik wynosi kilkadziesiąt minut). Jeżeli wynik testu przesiewowego okaże się dodatni, wówczas konieczne jest wykonanie testu potwierdzającego zakażenie i może się to wiązać z dłuższym czasem oczekiwania na wynik. Wynik badania można odebrać tylko osobiście, nigdy nie jest przekazywany ani telefonicznie, ani korespondencyjnie.

Jak często należy się testować na obecność HIV?

Według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), każda osoba w wieku od 13 do 64 lat powinna przynajmniej raz w życiu poddać się badaniu na obecność HIV. Jeśli masz większe ryzyko zakażenia się wirusem HIV (np. poprzez nawiązywanie przypadkowych relacji seksualnych z nieznanymi osobami, bez zabezpieczenia, co może skutkować zakażeniem się chorobami przenoszonymi drogą płciową), CDC zaleca wykonywanie testów co najmniej raz w roku. Warto, aby mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami (ang. men who have sex with men – MSM) poddawali się badaniom co 3–6 miesięcy.