Bawmy się, kiedy czas ku temu. Tydzień pełen imprez w Słupsku i okolicach. Sprawdż, na co się wybrać

Pierwszy majowy tydzień obfituje w Słupsku i powiecie słupskim w imprezy plenerowe, kulturalne i propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu. Można za darmo pojeździć miejskim rowerem, wybrać się na Czarne Wesele do Kluk i na zlot strażackich pojazdów do Swołowa, posłuchać piosenek w słupskim Cepelinie albo w plenerze, zaliczyć spektakl w Nowym Teatrze. Będzie się działo na placu Zwycięstwa i Bulwarach nad Słupią. Zobacz, na co warto się wybrać.

Darmowe rowery

Z okazji długiej majówki słupskie rowery miejskie będą od 1 do 5 maja dostępne za darmo dla osób posiadających Słupską Kartę Mieszkańca. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie w aplikacji Roovee aktywnego konta przypisanego do Słupskiej Karty Mieszkańca i zasilonego opłatą min. 10 zł oraz zwrot roweru w ciągu 12h. W trakcie 12h wypożyczenia będzie dostępna opcja pauzy. W celu poprawy jakości usługi w tym czasie, opłata za zwrot poza stacjami obniżona zostanie z 5 zł do 2,90 zł - czyli do kwoty poniżej wartości biletu na komunikację miejską.

Imprezy w Domówce

11. Urodziny Domówki – 30 kwietnia, start o godz. 21, wstęp wolny. Tort i mnóstwo shotów.

Wystąpią: Adrian Nux, Zbychosky, Begu, BILL Sky, Stefunk3000, Natty Poppy & Bootanick b2b. 2 maja, start 21, wstęp wolny, Exotic Genres by Adrian Nux, deep progressive house. 3 maja, start 21, wstęp wolny, Kraina Wiatraków, Rave Stolp 4. 4 maja, start 21, wstęp wolny, Gorączka Sobotniej Nocy, By O Grubszy, Rutilus.

Czarne Wesele w Klukach

1 maja jedziemy do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie w godzinach 10-16 odbędzie się Czarne Wesele. W programie: kopanie torfu, żur i kartoflanka, szycie sieci rybackich, przędzenie na kołowrotku, smażenie wafli drożdżowych, wykonywanie koronek oraz mereżki, kiermasz rękodzieła i produktów tradycyjnych, ubijanie masła, muzyka na żywo, dłubanie klumpów, wyplatanie koszyków, piłowanie drewna na traku, pieczenie słowińskiego chleba oraz pranie, prasowanie i maglowanie.

Festa Italiana - Włochy w sercu Słupska

Od 2 do 5 maja w godz. 9-21 na placu Zwycięstwa zagości jarmark produktów włoskich z udziałem wystawców z Sardynii, Veneto, Apulii, Sycylii, Toskanii, Trentino-Alto Adige i Emilia Romagna. Dodatkowo w dniach 3-5 maja o godz. 16 - koncert Giuseppe Serio, Sycylijczyka z Palermo, który zaprezentuje covery największych włoskich hitów.

Zlot Food Trucków na placu Zwycięstwa

Zlot Food Trucków zaparkuje na placu Zwycięstwa w dniach od 2 do 5 maja. W ofercie: przysmaki z kilkunastu krajów świata. Godziny otwarcia: czwartek 13-21, piątek: 12-21, sobota: 12-21, niedziela 12-20.

Uwaga, pl. Zwycięstwa zostanie wygrodzony i wyłączony z ruchu kołowego od godzin porannych 30 kwietnia do 5 maja br. do godzin wieczornych.

Cepelin wokalnie

1 maja o godz. 17 kluboksięgarnia Cepelin przy Starym Rynku w Słupsku zaprasza na koncert najpiękniejszych polskich utworów muzyki popularnej w wykonaniu wokalistów Strefy Wokalu pracujących pod kierunkiem Aleksandry Cybuli w Słupskim Ośrodku Kultury. Zaśpiewają: Milena Krumplewska, Natalia Kwiatek, Benedykt Melewski, Oliwia Stanisławska i Misza Szcześniak.

Koncert w Motor Rock Pubie

2 maja (czwartek) o godz. 20 Motor Rock Pub zaprasza na koncert zespołów Zielone Żabki i Ga-Ga. To dwa zespoły, które na przełomie lat 80. i 90. namieszały sporo w polskiej niezależnej scenie muzycznej, głównie za sprawą Festiwalu w Jarocinie. Ich muzyka przetrwała lata, a teksty pisane wtedy zaskakują aktualnością. Główną postacią w tych działaniach jest Smalec - wokalista, basista, gitarzysta, autor tekstów. W 2005 roku do składu dołączył Lisu, w tym czasie doszło do połączenia zespołów pod podwójną nazwą Ga-Ga Zielone Żabki. Ich koncerty są zawsze energetyczne - widzimy ich w dobrej formie, zarówno w małych klubach, jak i na dużych scenach. Nowe kawałki i oldskulowe numery, jak „Kultura” czy „Olewaj system” są skuteczne w każdych warunkach - to zawsze punkrockowa mieszanka wybuchowa!

Premiera spektaklu "Sługa dwóch panów"

Nowy Teatr zaprasza na nowy spektakl „Sługa dwóch panów”. Obejrzymy go 3, 4 i 5 maja, godz. 19, bilety dostępne w kasie biletowej oraz online na platformie biletyna.pl.

To barwna włoska komedia dell’arte, która zabierze nas do XVIII-wiecznej Wenecji. Przygotujcie się na żywą akcję pełną zabawnych nieporozumień i perypetii zakochanych par. „Sługa dwóch panów” w reżyserii Pawła Aignera to nie tylko klasyczna komedia, ale także inteligentnie zrealizowane dzieło teatralne, które bawi i zmusza do refleksji nad naturą ludzkich relacji.

Tęcza dla dzieci

Teatr Lalki Tęcza zaprasza na spektakl "O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników" - dla widzów od 4. roku życia. To historia o tym, jak banda zbójców znajduje w lesie dziecko. Chcąc je uspokoić, opowiadają po kolei bajki o swoich

wymarzonych królewnach. Ale co wiedzą rozbójnicy o królewnach i jak je sobie wyobrażają? Czy „twardziele” dadzą radę pocieszyć zapłakane dziecko? Jak sprawdzą się w roli bajarzy i opiekunów? Wygląda na to, że tego dowiemy się dopiero podczas spektaklu reż. Lucia Svobodová – w sobotę, 4 maja, godzina 11.

Szalone lata 50.-70. na wynos

Koncert plenerowy:

4 maja - godz. 16 – plac przy Nowej Bramie; godz. 18 – Park im. Witkacego (ul. Frąckowskiego)

5 maja - godz. 16 – Bulwary nad Słupią, godz. 18 – plac zabaw przy SP nr 5 (osiedle Westerplatte).

Program koncertu poświęcony będzie największym polskim przebojom z lat 50.,

60. i 70. XX wieku: Violetty Villas, Nataszy Rylskiej, Marka Grechuty, Jerzego

Połomskiego, Anny German, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława

Niemena, Ady Rusowicz. Zabrzmią też szlagiery Skaldów, Czerwonych Gitar,

czy Trubadurów. Całość w oryginalnych aranżacjach i oryginalnych operetkowych

wykonaniach śpiewaków, okraszonych brawurowymi tańcami stylizowanymi na dawne

lata. Dodatkowo prezentowane utwory będą omawiane przez konferansjera wraz z

ciekawostkami o ich autorach.

Wystąpią:

Mariola Augustyn – wokal Damian Domalewski – wokal Tomasz Maleszewski – wokal Tancerze Teatru Scena Kamienica Maciej Michałkowski – prowadzenie koncertu Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Miasta Słupska.

Uliczny festiwal SALWA

SALWA wystrzeli po raz ósmy 5 maja na Bulwarach nad Słupią. Atrakcje: warsztaty artystyczne, pokazy, koncerty, spektakle. Na głównej scenie wystąpią: Wonky Town (godz. 13:10), Natalia Muianga (godz. 15) i Tomek Ziętek (godz. 18).

Pokaz wozów strażackich w Swołowie

Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Swołowie, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Gmina Redzikowo zapraszają na II edycję Zlotu Wozów Strażackich, która odbędzie się 3 maja w Swołowie, w godz. 10-16.

Zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci, strefę gastronomiczną, stoiska promocyjne, profesjonalne pokazy ratownictwa, mini zawody strażackie, prezentację aut w szyku oraz część artystyczną.

Program II Zlot Wozów Strażackich, 3 maja (piątek), godz. 10-16

- 9:45 uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Swołowie;

- 10:30 przemarsz strażaków do Zagrody Inicjatyw Twórczych (Zagroda nr 5);

- 10:00 – 14:00 mobilny symulator zagrożeń pożarowych (remiza strażacka, Zagroda nr 5 - liczba miejsc ograniczona, pokazy dedykowane dla dzieci);

- 11:00 – 14:00 pokazy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa-Nurkowego „Ustka” oraz OSP Gardna Wielka (teren przy stawie);

- 11:00 – 14:00 pokazy alpinistyczne wykwalifikowanej grupy (parking, od strony Bierkowa), zabawy dla dzieci;

- 11:00 – 15:30 scena (Zagroda nr 5) występy artystyczne m.in. orkiestr dętych;

- 13:00 – pokaz rozcinania auta na terenie Zagrody nr 15;

- 14:30 podziękowanie dla uczestników Zlotu (scena, Zagroda nr 5), wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Strażacki wóz przyszłości”;

- 15:30 prezentacja pojazdów pożarniczych w szyku (owalnica Swołowa);

- 16:00 zakończenie imprezy. Atrakcje ogólnodostępne: - 10:00 – 15:30 zwiedzanie wozów strażackich (parking od strony Bierkowa, plac przy kościele, Zagroda nr 5, Zagroda nr 8, Zagroda nr 15, teren przy stawie).

- 10:00 – 16:00 strefa dla dzieci w Zagrodzie Swołowo nr 5 (wyjątkowe dmuchańce strażackie, tarcze i hydronetki, strefa gastronomiczna, suwnica do symulacji uderzenia autem w pasach, namiot z pierwszą pomocą w technologii VR, certyfikowany tor przeszkód CTIF, strefa wystawiennicza).

- 10:00-16:00 Zagroda Albrechta nr 8 (strefa gastronomiczna, plac zabaw).

Majówka w Ustce

1 maja (środa)- 3 maja (piątek)

Godz. 9-17 Jarmark Kwiatowy plac OSiR

2 maja (wtorek)

12 - Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej, plac przed wejściem głównym do ratusza 3 maja (piątek) 11 - Msza w intencji Ojczyzny, kościół pw. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce, ul. Armii Krajowej 2

12 - Uroczystość patriotyczna z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce

13-15 - Możliwość skorzystania z darmowych badań i porad prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, plac OSiR

14 - Prezentacje artystyczne Usteckiego Uniwersytetu III Wieku „Żyj Kolorowo”, scena OSiR

14.30 - Występ Kabaretu Usteckiego Uniwersytetu III Wieku „Żyj Kolorowo”, scena OSiR

15 - Występ artystyczny chóru „Usteckie Nutki", działającego przy usteckim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, scena OSiR

OSiR zaprasza również do korzystania ze wszystkich obiektów sportowych oraz placu zabaw na terenie ośrodka.

