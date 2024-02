Derby Pomorza. Icon Sea Czarni Słupsk wygrali z Treflem Sopot 74:65

W ramach 20 kolejki Orlen Basket Ligi, Icon Sea Czarni Słupsk podejmowali na swojej hali zespół Trefla Sopot. Mecz zapowiadał się naprawdę wyśmienicie. Goście z Sopotu byli po imponujących 5 wygranych z rzędu. Czarni natomiast, ograli w ostatniej kolejce zawodników z Torunia.

Od pierwszych minut meczu, Trefl grał agresywnie w obronie. Przekładało się to na starty i niecelne rzuty zawodników Czarnych. Pomimo tych trudności, pierwsza połowa zakończyła się 7- punktowym prowadzeniem gości z Sopotu. Kibice zgromadzeni na hali Gryfia, ostrzyli sobie zęby na kolejne dwie kwarty. Trzecia kwarta mogła ich rozczarować. Ostatnia odsłona meczu to prawdziwy popis gry Czarnych. Byli bardzo skoncentrowani i zagrali agresywnie w obronie. Przełożyło się to na kontry i skuteczne akcje podkoszowe. Ostatecznie, to Icon Sea Czarni Słupsk wygrali 74:65.

Icon Sea Czarni Słupsk - Trefl Sopot 74:65 (12:19, 22:22, 15:19, 25:5)