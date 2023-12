DK 21 na trasie Słupsk-Ustka nie zostanie oddana do użytku 6 grudnia

- Zima nie pozwoliła na planowe dokończenie prac na DK21 Słupsk-Ustka – informuje Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Intensywne opady śniegu oraz temperatury poniżej zera, które wystąpiły na Pomorzu, sprawiły, że planowane na 6 grudnia 2023 roku zakończenie prac na przebudowywanym odcinku drogi krajowej pomiędzy Słupskiem a Ustką musi zostać przesunięte.

Mateusz Brożyna zapewnia, że wykonawca, firma Colas Polska, nadal utrzymuje pełen potencjał sprzętowy, który zostanie użyty, gdy tylko pogoda się poprawi:

- Najważniejszym celem jest zakończenie prac w najbliższych tygodniach. Niezależnie od doprowadzenia do końca robót na jezdni głównej, do przeprowadzenia pozostaną prace wykończeniowe, a także formalne zakończenie budowy na DK 21. Roboty budowlane nie wpłyną na ruch drogowy. Wykonawca informuje, że w grudniu zostaną zakończone roboty na ciągu głównym DK 21. Lokalnie – w miejscach kolizji i robót dodatkowych lub zamiennych, w dwóch lokalizacjach, ruch może być nadal kierowany ręcznie. Utrudnienia będą jednak miały charakter krótkotrwały. Co do pozostałych zakresów wykonawca planuje realizację prac wykończeniowych, w tym montaż barier, ekranów akustycznych, zieleni, oznakowania poziomego oraz humusowania (zagęszczenie gleby urodzajną warstwą - red.).