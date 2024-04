Na siedmiu miesiącach się nie skończy. Rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej podzielona na dwa etapy

Prace związane z rozbiórką wiaduktu na ul. Szczecińskiej/Tuwima realizowane będą w dwóch etapach, połówkowo, by zachować ruch pociągów w kierunku Koszalina. Pierwsza część prac rozpocznie się 6 maja i potrwać ma do końca listopada bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że na tym utrudnienia dla kierowców się skończą. W planach jest bowiem rozbiórka i budowa nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej, a po wykonaniu tej części inwestycji, ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w celu zrealizowania drugiego etapu rozbiórki – taki plan kolejowej inwestycji przedstawiono dziś (29.04) w słupskim ratuszu. Wcześniej miejskie władze nie wspominały o takim scenariuszu. To oznacza kolejne miesiące komunikacyjnego paraliżu w mieście, który może potrwać nawet do początku 2026 roku.

- Po roku wracamy na kolejne 7 miesięcy zamkniętej ulicy Szczecińskiej. Musimy mieć świadomość, że to dwuetapowy projekt. Chcę wierzyć, że pierwsze 7 miesięcy przebudowy nauczą nas za rok, kiedy będziemy mieli znowu zamkniętą ulicę Szczecińską, jak się poruszać – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.