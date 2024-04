DKF Projekcja w Słupsku. Seanse klubowe zawsze w czwartek. Co zobaczymy?

Program Dyskusyjnego Klubu Filmowego Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej na kwiecień:

11 kwietnia obejrzymy nominowany do Oscara film „Perfect Days” Wima Wendersa. To wypełniona dźwiękami tokijskiej ulicy oraz utworami The Velvet Underground, Lou Reeda, Patti Smith i Niny Simone poruszająca pochwała codzienności życia, którego nawet najbardziej prozaiczne momenty mogą urosnąć do rangi sztuki.

18 kwietnia DKF zaprasza na najnowszy film Michela Franco. „Pamięć”, określana mianem najbardziej romantycznej produkcji w dorobku meksykańskiego reżysera, jest historią dwojga życiowych outsiderów - mężczyzny, który cierpi na demencję, i kobiety, która o swojej przeszłości wolałaby zapomnieć.

Miesiąc zwieńczy 25 kwietnia seans „Braci ze stali”. Rozpisana na dekady, oparta na faktach opowieść o rodzinie Von Erich, nie tylko przybliża świat amerykańskiego wrestlingu, ale dla reżysera, Seana Durkina, staje się także pretekstem do sprawdzenia, co kryje się za kulisami tego widowiskowego sportu.

Miesięczny karnet w cenie 52 zł można nabyć wyłącznie w kasie kina. Na seanse prowadzona jest również sprzedaż pojedynczych biletów, dostępnych stacjonarnie, jak i online.