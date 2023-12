„Dobry posiłek” serwują w słupskim szpitalu. Jakie macie doświadczenia?

Dzięki założeniom programu w diecie pacjenta pojawiły się dwa, a nawet trzy dodatkowe posiłki w ciągu dnia. Na drugie śniadanie pacjenci otrzymują owoce, a także dodano m.in. posiłek nocny, który podawany jest o godzinie 20. na talerzu przybyło też warzyw i owoców. Pacjenci, co istotne, mają możliwość również skorzystania z konsultacji z dietetykiem.

Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi na internetowej stronie szpitala codziennie w dni robocze publikowane są jadłospisy oraz zdjęcia minimum dwóch przygotowywanych posiłków. Program ma za zadanie zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalu oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów przebywających w szpitalach.

– Cieszymy się, że naszemu szpitalowi udało się przystąpić do programu, który dofinansowuje posiłki w szpitalach, bo zapewnienie odpowiedniego poziomu wyżywienia zwiększa szanse na szybszy powrót pacjentów do zdrowia – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Każdego dnia nasz personel serwuje pacjentom ok. 350 – 360 posiłków przygotowanych zgodnie z wytycznymi programu „Dobry posiłek w szpitalu”. Pierwsze sygnały od pacjentów są pozytywne i mamy nadzieję, że nasi pacjenci będą szybciej wracać do zdrowia dzięki smacznym i pożywnym posiłkom – zauważa Anetta Barna – Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.