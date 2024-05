Będzie oddział psychiatrii dziecięcej w Słupsku. Nowoczesny projekt jest już gotowy

- Chodzi o dwa budynki - ten bliższy głównego gmachu o powierzchni 800 mkw i ten, który znajduje się dalej o powierzchni 1200 mkw. Ten pierwszy chcemy przeznaczyć na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i Oddział Dzienny – z pobytem dziennym dzieci i młodzieży – mówi Krzysztof Sikorski, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. - Jest to kontynuacja reformy psychiatrii dziecięcej czyli tzw. drugi stopień referencyjny. Pierwszym stopniem jest Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży znajdująca się na ul. Tuwima. Po wyremontowaniu tych budynków, chcemy tę poradnię przenieść tutaj, do nowej siedziby.

- Znajdzie się tam oddział dzienny dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. W ramach programu pilotażowego w Słupsku i nowej organizacji pracy - w Słupsku osiągnęliśmy taki wskaźnik, że spadła liczba hospitalizacji w oddziale zamkniętym, ale rozszerza się część pozaszpitalna. Staramy się robić wszystko, aby pacjent jak najdłużej przebywał w swoim środowisku. Uruchomiliśmy lecznictwo środowiskowe – wizyty w domu pacjenta – lekarza, psychologa, pielęgniarki psychiatrycznej. W sumie 511 osób jest objętych opieką środowiskową. Mamy też oddział dzienny – pacjent w ciągu dnia korzysta z terapii, ale wraca do domu. Już widzimy efekty – zmniejszyła się liczba hospitalizacji, mamy 40 miejsc w oddziale, a obłożenie jest na poziomie 28-30. Choć bywa oczywiście tak, że zajęte są wszystkie – mówi dyrektor Sikorski.

- To będzie prawdziwa rewolucja. Planowane jest boisko wielofunkcyjne, część zabawowa dla dzieci, budynki niepotrzebne wyburzymy i zagospodarujemy przestrzeń zupełnie inaczej, nowocześnie – mówi Sikorski.

Psychiatria dziecięca to dziś palący problem. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży potrzebuje pilnego zaopiekowania. Stąd najważniejszy w całej inwestycji wydaje się oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży – na około 15 osób.

- Dzisiaj widzimy pilną potrzebę, aby taki oddział u nas powstał. Szpitale w Pomorskiem, które mają oddziały psychiatryczne dla dzieci – czyli szpital na Srebrzysku w Gdańsku, czy szpital w Starogardzie – są przepełnione. Nasze dzieci - szukając pomocy - trafiają do Świecia, czy Grudziądza – mówi Sikorski. - Po pandemii i izolacji, zjawisko się uwypukliło. Nakładają się problemy rodzin, szkoły i młodych ludzi, poradnia to kropla w morzu potrzeb, większość dzieci wymaga terapii, dzieci wracają do swojego środowiska, które często powoduje u nich frustrację, a w oddziale dziennym będzie szansa wyrwania dziecka z tego środowiska.