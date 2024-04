Droga krajowa nr 21 na trasie Słupsk - Ustka gotowa. Trwają odbiory robót

- Wykonawca w dniu 10 kwietnia otrzymał pozwolenie na użytkowanie, a 15 kwietnia wystąpił o świadectwo przejęcia, co stanowi dopełnienie wymagań kontraktowych i pozwala na przystąpienie do procedury odbiorowej – informuje Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Do wykonania pozostały przede wszystkim ostatnie roboty wykończeniowe oraz oczyszczenie placu budowy. Ciąg główny na około 13-kilometrowym odcinku ze Słupska do Ustki jest przejezdny.

W ramach prac na DK 21 między Słupskiem a Ustką, od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce, wykonano nową asfaltową nawierzchnię oraz wzmocniono konstrukcję jezdni wraz z korektą łuków poziomych i pionowych. Celem rozbudowy było dostosowanie drogi do nośności 11,5 t/oś.

W miejscu czterech skrzyżowań zostały wybudowane ronda. Zamontowano sygnalizację świetlną. Powstał także ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki oraz zatoki autobusowe. Przedsięwzięcie objęło także przebudowę mostu na Słupi we Włynkówku oraz wybudowanie trzech przepustów o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. Zastosowano elementy ochrony środowiska oraz system odwodnienia. Pojawiło się sporo nasadzeń. Przeniesiono również rośliny objęte ochroną.

Z rocznym poślizgiem

Przebudowa drogi krajowej nr 21 na 13-kilometrowym odcinku rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Według umowy inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcą – firmą COLAS Polska - nowa droga miała być gotowa w połowie 2023 roku. Już latem 2022 roku pojawiły się znaczne opóźnienia. Wymieniono podwykonawców. Podpisano aneks do umowy. Wykonawca zaczął nadrabiać zaległości.