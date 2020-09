Drugi dzień akcji poszukiwawczej na Słupi. Do tej pory nie odnaleziono ciała

Od wczoraj (7 września) trwa akcja poszukiwawcza na Słupi. W poniedziałek, o godz. 14.51 Staż Pożarna w Słupsku otrzymała zgłoszenie o topielcu w rzece. Osoba zgłaszająca twierdziła, że Słupią płynie ciało człowieka.

Na poszukiwania ruszyły cztery zastępy strażaków, trwały one do godz. 19 i obejmowały odcinek od Żelaznego Mostu Czołgowego w Słupsku do Wynkówka.

Dziś akcję wznowiła słupska policja. Do tej pory nie udało się znaleźć ciała, jednak z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że więcej niż jedna osoba je widziała. O postępach w poszukiwaniach będziemy informować na bieżąco.