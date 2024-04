Z lasu w Ustce dzikie składowisko znika w błyskawicznym tempie

W ubiegłym roku w tym miejscu sytuacja była podobna. Wtedy miasto zapłaciło ponad 77,1 tysiąca złotych za wywiezienie 32 ton odpadów, które narastały latami. Teraz ilość podrzuconych do lasu śmieci jest porównywalna.

- Aby ograniczyć koszty, robimy to sposobem gospodarskim. Jest to teren miejski, a jego utrzymanie w porządku jest zadaniem własnym miasta. ZIM zlecił jego oczyszczenie ZGK. Przetarg tylko opóźniłby doprowadzenie tego terenu do porządku - wyjaśnia Daria Jankowska.

Jednak stare, zbite z desek i dykty budy, w których pomieszkiwali bezdomni, na razie pozostaną. Ich usunięcie wymaga wyższych kosztów.