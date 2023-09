Dwa tysiące pacjentów na Pomorzu z czerniakiem skóry w ciągu siedmiu miesięcy. Zbadaj swoje znamiona

Pani Justyna ze Słupska poszła skontrolować swoje znamiona w ramach bezpłatnej profilaktycznej akcji dwa lata temu. Ta decyzja uratowała jej życie.

- Zobaczyłam ogłoszenie na portalu gp24, że jest taka akcja. Pomyślałam: pójdę, a co mi tam? Od razu zadzwoniłam i umówiłam siebie, mamę i córkę. Najbardziej bałam się o córkę, bo ona ma najwięcej znamion, a tymczasem okazało się, że jej są niegroźne, za to moje znamię było już nowotworem w zaawansowanym stadium. Dermatolog skierował natychmiast do chirurga onkologa. Znamię na łydce zostało wycięte i wysłane do badania histopatologicznego. Tak naprawdę dopiero wynik potwierdził, że to czerniak złośliwy - mówi Justyna. - Od tego czasu minęły dwa lata, nie ma przerzutów, ani komórek nowotworowych w organizmie, ale muszę być pod stała kontrolą. Przyznam, że panicznie reaguję na każde nowe znamię na skórze u siebie, czy córki. Wiem, że mogą być nawroty.