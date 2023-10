Dzień Białej Laski. Specjalny koncert w słupskim przedszkolu [zdjęcia]

Międzynarodowy Dzień Białej Laski, to święto osób niewidomych i niedowidzących, obchodzone corocznie 15 października od 1964 roku. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto, podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć bez ograniczeń tak jak wszyscy inni obywatele.

O Dniu Białej Laski pamiętano w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Słupsku. W miniony piątek Rada Rodziców zaprosiła do przedszkola niewidomą wokalistkę Patrycję Baczyńską z Ustki. Patrycja straciła wzrok w wieku dwóch lat. Dzięki uporowi oraz wsparciu rodziców z powodzeniem ukończyła szkołę podstawową oraz średnią, a potem dostała się na studia. Jest absolwentką Akademii Pomorskiej na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Bo jej największą pasja jest muzyka i śpiew. Cała Polska mogła ją zobaczyć i usłyszeć w telewizyjnym programie „Show Must Be The Music”. W 5. edycji programu dostała się do ścisłego finału.