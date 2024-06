Dzień Dziecka z "Głosem Pomorza". 50. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe za nami. Było mnóstwo emocji, zabawy i szaleństwa

Jubileuszowe - 50. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe "Głosu Pomorza" za nami. Na stadionie 650-lecia w Słupsku wystartowało 400 dzieci w wieku od trzech do 9 lat. Najmłodsze jechały nawet na rowerkach biegowych i świetnie dawały sobie radę. Na metę wjeżdżały uśmiechnięte od ucha do ucha, dumne, że po raz pierwszy w życiu wzięły udział w zawodach i pokonały dystans. W naszych wyścigach nie tylko o zwycięstwo chodzi. To przede wszystkim zabawa i emocje dla całych rodzin, bo z maluchami przyszli nie tylko rodzice, rodzeństwo, ale też dziadkowie, ciocie i wujkowie.

- Pamiętam jak przyprowadzałam własne dzieci na te zawody, kiedy to było, jak ten czas leci! A tu teraz z trójką wunków jestem, bo rodzice dziś pracują i nie mogli przyjść. Ale ja powiedziałam, że z chęcią wezmę dzieci. Tu tyle atrakcji jest, jest co robić. Lecę, bo dzieci już mnie na dmuchańce ciągną - mówiła pani Dorota.

- Zmieniły się roczniki zawodników startujących w zawodach, wymagania, oczekiwania, również przepisy prawne, które regulują organizację tego typu wydarzeń, ale nie zmieniły się emocje – mówi Katarzyna Głodek, która od 20 lat zajmuje się organizacją zawodów w „Głosie Pomorza”. - Emocje były i są niezmienne, rodzicie i dzieci przygotowują się do tych zawodów wiele tygodni wcześniej, trenują, dzwonią do nas, dopytują szczególnie o tych najmłodszych kolarzy, dla których nasze wyścigi są pierwszymi w ich życiu zawodami, konkurencjami.

- To ma być również zabawa, nowe doświadczenie, które będą mile wspominać, na to pozwalamy maluchom i to komunikujemy, bawmy się, a potem przez lata pięknie wspominajmy – mówi Katarzyna Głodek. - To bardzo miłe, kiedy podczas zawodów podchodzą do nas ludzie i mówią, że dziś przyszli tu kibicować wnukom, a nawet prawnukom, ale pamiętają, jak przychodzili z własnymi dziećmi, a nawet sami startowali. Bo taka jest prawda, że to trzecie pokolenie startuje obecnie w zawodach rowerkowych „Głosu”.