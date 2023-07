Dzień otwarty w Markosie. Oferta dla poszukujących pracy

Dzień Otwarty to wydarzenie, podczas którego osoby z zewnątrz mogą poznać działalność przedsiębiorstwa „od środka”. Większość produktów zakładu z Głobina trafia trafia na rynki zagraniczne. To m.in. ekskluzywne jachty. Firma pokaże różne etapy produkcji, nowoczesne maszyny i technologie. Do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu Markos zaprasza wszystkie osoby szukające pracy.

- Chcemy pokazać różne etapy realizacji produkcji w naszej firmie ze szczególnym naciskiem na montaż gotowych łodzi, który już teraz stanowi bardzo ważne ogniwo naszej działalności. Dlatego też mocno poszukujemy osób z doświadczeniem w tym obszarze, elektryków, elektroników, jak również tych, którzy po prostu mają zdolności manualne i chcieliby się nauczyć ciekawej pracy. Obecnie mamy dwa wydziały ściśle odpowiadające za montaż, niebawem otworzymy kolejny – informuje Karol Kotusiewicz, koordynator ds. public relation w firmie Markos.