W parze nauka z biznesem. Dzień Innowacji z Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku

Wydarzenie zgromadziło setki młodych ludzi z całego regionu. Wszystkich powitał dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

- Dla nas to bardzo istotna impreza, gdyż spotykamy się tutaj zarówno z biznesem, jak i naukowcami. Ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać projekty innowacyjne i innowacyjne rozwiązania dla uczniów szkół średnich i dla naszych studentów – mówi dr hab. Marek Łukasik, prorektor ds. rozwoju i współpracy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. - Dzień Innowacji to duża impreza, na którą zaprosiliśmy kilkunastu naszych partnerów biznesowych, ale przybyło także kilkanaście szkół.

Uczniowie to potencjalni studenci, a następnie pracownicy słupskich firm.

- Zależy nam, aby Uniwersytet Pomorski był miejscem spotkań uczniów, którzy stają się naszymi przyszłymi studentami, jak i biznesu, który prezentuje dzisiaj swoje innowacyjne rozwiązania, a w przyszłości będzie przyszłym pracodawcą. Mamy misję do spełnienia jako uniwersytet – chcemy kojarzyć uczniów szkół średnich z pracodawcami, ale i projektodawcami – mówi Łukasik i podkreśla: - Uczelnia przeszła ostatnio bardzo dużą transformację – przede wszystkim stała się uniwersytetem. To działanie nie tylko pojedynczych naukowców, ale ciężka praca wielu pokoleń i otwieranie coraz to nowszych kierunków i specjalizacji. Chcieliśmy skupić wszystkie możliwe działalności – tak humanistyczne, przyrodnicze, ale też techniczne – to także informatyka przemysłowa, komunikacja marketingowa, planujemy otwarcie psychologii.