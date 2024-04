„Dzik w Lesie” w Glinowie! Czas spalić nadmiar kalorii

Do wyboru są 3 trasy:

- Cieszymy się, że wreszcie pogoda pozwala na pójście z mapą do lasu. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych do pięknych lasów glinowskich, które są nie lada wyzwaniem zarówno dla biegaczy, jak i piechurów. To idealny moment, aby zobaczyć jak cała przyroda budzi się do życia. Przy okazji można powalczyć o nagrody i splendor w rywalizacji z innymi. 6 kwietnia to również dzień ciszy wyborczej. Warto aktywnie spędzić czas i przemyśleć swój wybór na łonie natury. Serdecznie zapraszamy! – mówi Krzysztof Gostomczyk, budowniczy tras.

Bazą Rajdu będzie plac przy Jeziorze Glinowskim.