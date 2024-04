Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim w Słupsku. Pierwszy bezpłatny koncert 8 maja

- Wieczory muzyczne w kościele ewangelickim w Słupsku mają już pewną tradycję. Pierwszy odbył się w maju 2015. Nietrudno więc policzyć, że Wieczory doczekały się małego jubileuszu – w tym roku odbędą się już po raz dziesiąty. Jak to zwykle bywa, były lata chude, w których odbył się tylko jeden Wieczór, ale były też i tłuste, gdy mieliśmy pięć koncertów. W sumie do tej pory odbyło 26 Wieczorów - mówi Maciej Babnis, muzykolog, organolog i organista, organizator wydarzenia wraz z parafią ewangelicko-augsburską w Słupsku.

Wieczory, zgodnie z nazwą, odbywają się w kościele ewangelickim w Słupsku.

- Jest to wnętrze specyficzne, niewielkie, dysponujące zabytkowymi organami z roku 1896 wykonanymi przez renomowaną firmę

śląską Schlag & Söhne. Instrument ten w latach 2019-2020 przeszedł kapitalny remont przeprowadzony dzięki wsparciu Miasta i Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wnętrze kościoła predestynowane jest do występów solistów i niewielkich zespołów. Jego warunki akustyczne pozwalają na wykonywanie repertuaru, który w innych wnętrzach nie sprawdziłby się, takich jak np. muzyka kameralna z organami - mówi Maciej Babnis. - Prezentowana na koncertach muzyka była bardzo zróżnicowana. Obok muzyki

organowej i chóralnej, która niejako wprost kojarzy się nam z kościołem, można było słuchać muzyki kameralnej, a jeden z wieczorów wypełniła poezja śpiewana. Repertuar był też zróżnicowany stylistycznie: od muzyki renesansu przez barok, romantyzm aż do muzyki naszych czasów w, tym także i jazzu. Koncerty nie mogłyby się odbywać bez wsparcia udzielonego przez Miasto Słupsk (wstęp na wieczory jest bezpłatny), za co w imieniu własnym i melomanów bardzo dziękujemy. Nasze koncerty wpisały się już w życie muzyczne miasta i mam nadzieję, że także w przyszłych latach uzyskamy odpowiednie środki i będziemy mogli cykl kontynuować.Jako organizator cyklu muszę też podkreślić wielkie zaangażowanie proboszcza parafii ewangelickiej, ks. Wojciecha Froehlicha, który szczerze cieszy się, że jego kościół może służyć nie tylko wiernym, ale też społeczności lokalnej, i zawsze gotów jest pisać kolejne wnioski, tudzież dbać o należyte rozliczenie otrzymanych środków.