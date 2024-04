Energa Gryf Słupsk pokonał Chojniczankę II Chojnice 5:1. Efektowny wynik drużyny trenera Krzysztofa Mullera (zdjęcia)

Rezultat spotkania już w 13 minucie otworzył Zieliński. Gryf do przerwy podwyższył na 2:0 ale goście zdołali strzelić gola kontaktowego i po pierwszych 45 minutach rezultat spotkania brzmiał 2:1 dla gospodarzy.

Po przerwie Gryf przeważał, a goście nie potrafili poradzić sobie z dużą presją ofensywnie usposobionego Gryfa. Efektem były kolejne bramki. Na listę strzelców wpisali się kolejno Więckowski i dwa razy Miecznikowski. Gryf wygrał pewnie i zasłużenie 5:1.

Trener słupskiego zespołu po meczu powiedział: Myślę, że jeśli kogoś nie było dziś na meczu a zobaczy sam jego wynik to stwierdzi, że to była pełna dominacja i wygraliśmy bez problemów ale to nie prawda. Uważam, że tak wysoki wynik nie oddaje do końca przebiegu tego spotkania i poziomu jaki reprezentuje drużyna Chojniczanki. To był bardzo trudny mecz. Młodzi zawodnicy z Chojnic mieli problem z wyjściem spod naszego wysokiego pressingu a po naszej stronie widać było ogromną chęć do wygrania tego meczu i wykonania kolejnego kroku w kierunku awansu.