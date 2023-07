Festiwal Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku za nami. Widowiskowe pokazy i zmagania sportowców

Zaczęło się od zmagań amatorów, potem były zawody w "pompowaniu", aby na końcu przejść do zawodów siłowych. W międzyczasie odbył się niezwykle widowiskowy pokaz kalenistyki w wykonaniu grupy chłopaków z Koszalina. Ich wyczyny i układy prezentowane na drążkach zapierały dech w piersiach.

- Prowadzimy grupę CaliWorkout Koszalin. W Słupsku mieliśmy przyjemność zrobić pokaz freestyle - dynamika i statyka. Trenujemy razem od kilku lat. Ja trenuję od trzech lat, kolega osiem, kolejny pięć lat. Bez problemu można do nas dołączyć niezależnie od poziomu i umiejętności. Nauczymy wszystkiego od podstaw. Poziom nie gra roli, liczą się chęci do trenowania. W Polsce kalenistyka jest mało popularna, dlatego chcemy ja jak najbardziej wypromować. To bardzo widowiskowy sport - mówi Konrad, założyciel grupy CaliWorkout Koszalin, który wykonał pokaz wraz Bartosz, Maksem, Kubą i Iwanem.