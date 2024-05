Leśne zwierzęta coraz śmielej odwiedzają Ustkę

Według leśników zwierzęta coraz częściej podglądają życie ludzi, przyzwyczajają się do obecności człowieka i wkraczają na tereny miast. Przede wszystkim dlatego, że to miasta wchodzą na ich teren. Wzrasta też populacja zwierząt, zwłaszcza dzików. W miastach zwierzęta znajdują pokarm, przetrząsają śmietniki, węszą pod balkonami, ale też znajdują pokarm celowo podrzucany im przez ludzi, którzy czują potrzebę opieki nad zwierzętami i są przeświadczeni, że bez niej one sobie nie poradzą.

Co jednak zrobić, gdy na naszej drodze nieoczekiwanie pojawi się dzik? Nie zrywać się do ucieczki, nie wykonywać gwałtownych ruchów, lecz powoli i spokojnie się wycofać. Jeśli będzie to spotkanie oko w oko, to najlepiej stanąć w bezruchu. Mimo słabego wzroku dzik reaguje na ruch. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku, a dzik potrafi rozwinąć prędkość nawet do 50 kilometrów na godzinę. Natomiast zaniepokojona locha z młodymi jest bardzo agresywna. Warchlaków nie wolno dotykać, zaczepiać, łapać, ani tym bardziej atakować. Dzików nie wolno szczuć psami, ani dokarmiać. Nawet jeśli dzik wydaje się być oswojony, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Po prostu dzik jest dziki.