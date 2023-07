Festiwal Street Workout w sobotę w Słupsku. Impreza nie tylko dla zawodowców

W sobotę na terenie Parku Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się druga edycja imprezy sportowej - Festiwal Street Workout.

- Każdy może przyjść i wziąć udział w imprezie. Festiwal Street Workout to nie tylko zawody, ale także różne konkursy i sportowe nie tylko dla zawodowców - mówi Maciej Jabłoński, organizator imprezy. - W wyzwaniu robienia pompek każdy może wziąć udział. Każdy też może kupić sobie karkówkę, czy kiełbasę z grilla, będzie także ciasto. Zapraszamy wiec nie tylko do wzięcia udziału w zmaganiach, ale także do kibicowania i aktywnego udziału we wszystkich zdarzeniach.

Zapisanych jest około 20 osób, ale zapisy są otwarte do dnia imprezy. Wpisowe wynosi 30 zł. Każdy może przyjść bez względu na wiek. W trakcie imprezy będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Przystań i cała kwota uzbierana trafia dla podopiecznych Fundacji.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Będą zawody siłowe, zawody amatorskie, wyzwanie z robienia pompek, warsztaty wraz z zajęciami, gry i zabawy, konkursy, pokaz freestyle, pokaz siłowy.