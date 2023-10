Fiat 126p od wielkiego pożądania do złomowania. Słupska premiera i kariera samochodowego malucha

Maluch, który miał swoją premierę w Słupsku, był jedynym pojazdem eksponowanym w dwóch miejscach, zawsze w otoczeniu tłumu. Najpierw zademonstrowano go na dziedzińcu ówczesnej Komendy Miasta i Powiatu Milicji Obywatelskiej przy ul. Reymonta 7. Nie był to pokaz zamknięty, kto z przechodniów wypatrzył to autko, mógł swobodnie wejść i przyjrzeć się z bliska, dotknąć, a nawet przejechać się w roli pasażera. Większa ciżba była na Placu Zwycięstwa, gdzie małego Fiata eksponowano na dużej przyczepie niskopodwoziowej, ale i tak był ledwie widoczny. Tu przy okazji PKO zaoferowało swoje usługi, polegające na systematycznym płaceniu rat, bez podania terminu odbioru malucha, bo to wymagało jeszcze szczęścia w losowaniu.

W dekadach lat 80. i 90. słupskie ulice zaroiły się maluchami, które wypierały o wiele większe i bardziej rodzinne syrenki. Po odbiór Fiatów 126p już nie trzeba było jeździć do Polmozbytu w Koszalinie przy ul. Piastowskiej. Rolę sprzedawcy przejęła słupska placówka Polmozbytu przy ul. Kniaziewicza – obecnie salon rowerowy.