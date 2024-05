Jechał w Słupsku „na promilach". Nie zatrzymał się do kontroli. Ucieczkę zakończył na drzewie

- Jeden z policjantów wyszedł na jezdnię, aby wskazać przejeżdżającemu kierowcy miejsce do zatrzymania. Ten jednak zamiast się zatrzymać ominął go i rozpoczął ucieczkę. Kierujący renaultem znacznie przyspieszył i skręcił w ul. Ogrodową, a po przejechaniu kilkuset metrów, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo – relacjonuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

Od wczesnych godzin porannych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pracują na miejscu wypadku, do którego doszło przy ul. Ogrodowej. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego autem marki Renault.

Dziś (10 maja) ok. godz. 5 rano na ul. Deotymy w Słupsku policjanci prowadzili działania w ramach akcji „trzeźwość”.

Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie 36-latka są blisko 2 promile alkoholu, a po sprawdzeniu go w policyjnym systemie informatycznym funkcjonariusze ustalili, że nie posiada on uprawnień do kierowania.

- Policjanci zabezpieczyli również krew do badania, które wskaże, czy w organizmie słupszczanina znajdowały się środki odurzające – dodaje Jakub Bagiński.

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację i zabezpieczyli ślady, na podstawie których będą ustalać dokładne okoliczności tego wypadku. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.