Flota OSP Biesowice powiększona o nowy wóz. Wspomoże strażaków ochotników w działaniach edukacyjnych

Pojazd został bezpłatnie użyczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i firmę Volkswagen Financial Services. Użyczone bezpłatnie auto zostało wyposażone w kartę paliwową oraz ubezpieczenie. Ponadto VW FS zapewnia pełną obsługę serwisową samochodu. Jednostka w Biesowicach znalazła się wśród 10 OSP z całej Polski, którym udostępniono taki pojazd.

– Trwające już 3 lata działania z firmą Volkswagen Financial Services oceniamy bardzo pozytywnie. Samochody z charakterystycznym niebieskim logo naszego partnera wspierały strażaków OSP już podczas takich interwencji jak zwalczanie skutków pandemii, akcje ratunkowe, zabezpieczanie terenów objętych zagrożeniem powodziowym czy monitorowanie lasów w czasie największych upałów – komentuje Grzegorz Szyszko, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

– Jestem pełen podziwu dla pracy strażaków ochotników. Ich gotowość do działania, oddanie i bliskość miejsca zdarzenia jest nieoceniona. Przeważnie to oni jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków drogowych, pożarów czy innym zagrożeń, niosąc pomoc potrzebującym. Wierzę, że nasze samochody użyczone w tegorocznej edycji będą służyć i pomagać tak samo, jak miało to miejsce w poprzednich latach – mówi Mikołaj Woźniak, Prezes Volkswagen Financial Services.