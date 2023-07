Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA]

Formoza Challenge

Formoza Challenge to cykl biegów sygnowanych nazwą i udziałem elitarnej morskiej jednostki komandosów. Zmagania w Ustce odbyły się 23 lipca na dwóch dystansach - 5 i 10 km. Trasy wiodły przez las, leśne stawy, a nawet morze. Biec można było indywidualnie lub drużynowo.

To wyzwanie, ten challenge, jest zbliżony do tego co ćwiczą na co dzień komandosi.