Fortepiany nad Słupią. Polscy pianiści i muzyka z całego świata. Zobacz program 57. FPP w Słupsku Anna Czerny-Marecka

Zmiany, zmiany, zmiany, a jednocześnie wierność tradycji. W dniach 15-20 września odbywać się będzie w Słupsku 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. O jeden dzień krótszy niż poprzednie edycje, ale za to – z prologiem. Ten wypełnią słupszczanie. To nie koniec ukłonów w stronę festiwalowego miasta. Aż dwa razy będzie można usłyszeć pochodzącego ze Słupska pianistę Bogdana Kułakowskiego. Nie będzie jednak żadnego prawykonania. No i Rafała Blechacza, którego melomani wypatrują od lat bezskutecznie.